Российские банки за май получили рекордно низкую прибыль. Всего 500 миллионов

Российские банки в мае 2020 года получили рекордно низкую чистую прибыль в размере 0,5 миллиарда рублей, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме.

Это в сотни раз меньше, чем в марте, когда чистая прибыль составила 190 миллиардов рублей.

«В мае она была рекордно низкой — 0,5 миллиарда рублей», — отметила глава ЦБ.

По итогам пяти месяцев — с января 2020 года — банки заработали чистую прибыль в размере 561 миллиарда рублей, большая часть которой получена до эпидемии.

По оценке ЦБ, российские банки по итогам 2020 года все равно останутся прибыльными: экономика восстанавливается, растет кредитование, а значит, процентные доходы банков.

По материалам «Вести.ру».