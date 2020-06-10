Москва будет выходить из ограничений два месяца. Так сказал Собянин

Полный выход из режима ограничений в Москве составит два месяца. Об этом заявил Собянин на заседании Координационного совета.

«Несмотря на самые позитивные маркеры, которые говорят о снижении и управляемости ситуации в Москве, полностью победить распространение коронавируса невозможно, но возможно, исходя из тех показателей, которые мы видим, переходить планово, постепенно, поэтапно к нормальной жизни»,— сказал мэр столицы.

Также он напомнил, какие ограничения еще будут сниматься:

«У нас еще остаются ограничения, связанные с массовыми мероприятиями — посещение театров, кино, концертных залов, спортивных мероприятий. Эти решения (по снятию ограничений.— «Ъ») скорее всего, будут приняты в начале июля»,— сказал мэр.

По материалам издания «Коммерсантъ».