8 трлн руб. на восстановление экономики. Из них 1,9 трлн — для помощи МСП

Названы цифры, заложенные в Национальный план действий по восстановлению экономики.

Общая сумма, необходимая для выхода за два года из кризиса, оценивается в 8 трлн рублей, их которых 6 трлн — бюджетные средства, с учётом уже ранее одобренных расходов.

На поддержку населения направят 500 млрд рублей.

Помощь малому и среднему бизнесу предусмотрена в размере 1,9 трлн, столько же планируется вложить в развитие инфраструктуры.

В перечне расходов — выделение 1,5 трлн наиболее пострадавшим отраслям и 1 трлн регионам.

Предусмотрено и 700 млрд на финансирование «прорывных инициатив» Правительства.

Напомним, что Национальный план действий по восстановлению экономики, разработанный яправительством по поручению Президента, состоит из девяти разделов, объединяющих около 500 мероприятий по различным направлениям.

Он будет реализовываться в три этапа:

до конца III квартала 2020 года — стабилизация экономической ситуации,

до II квартала 2021 года — завершение процесса восстановления экономики,

III–IV кварталы 2021 года — выход на устойчивую траекторию роста экономики.

Как отметил Мишустин, реализация плана позволит не только решить «коронавирусные» проблемы, но и приступить к проведению долгосрочных структурных изменений в экономике страны.

Источник телеграм-канал «Физики и юрики».