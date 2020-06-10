Тот неловкий момент, когда ты жалуешься на киоск, а тебе официально отвечают, что его нет

Часто ли вы что-то видите, а вам говорят, что этого нет? Причем, говорят официально, в виде письма.

А вот в Краснодаре такое случилось. Как сообщает издание "Подъем":

"В Краснодаре жительница многоэтажки пожаловалась властям на незаконный киоск. В мэрии заявили, что его не существует. Женщина написала обращение в городскую администрацию и сообщила, что перед аркой у её дома функционирует киоск, который загораживает пожарный общедомовой проезд. Спустя несколько дней она получила письменный ответ, в котором говорилось, что никакого строения возле дома на проспекте Чекистов нет"

Вот так он выглядит на видео:

А вот так выглядит официальный ответ из мэрии:

Может, инспектор не там его искал?