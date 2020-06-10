Глава 1С считает, что необходимо расширение льготных программ для бизнеса

В совещании Путина по IT-сфере и связи приняли участие многие главы различных компаний.

Собственная разработка компьютерных программ сейчас пользуется большой поддержкой государства, в виде освобождения от НДС и льготных ставок по страховым взносам. Об этом на совещании рассказал генеральный директор фирмы «1С» Борис Нуралиев.

Также он попросил расширить спектр IT-компаний, которые могут воспользоваться льготами.

Но он также попросил президента, помимо расширения программы налоговых льгот, выделить гранты и субсидии на поддержку предприятий малого бизнеса. Для его цифровизации.