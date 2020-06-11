ФНС объяснила, как заполнять расчет по страховым взносам при нулевых ставках во 2 квартале

Федеральная налоговая служба письмом от 09.06.2020 № БС-4-11/9528@ направила пояснения по заполнению расчета по страховым взносам в случае применения нулевых ставок.

Ставки в размере 0% по взносам могут применять во 2 квартале субъекты МСП из пострадавших отраслей. Такое право им дано Федеральным законом от 08.06.2020 № 172-ФЗ.

Вот такие пояснения дала ФНС по заполнению РСВ.

До внесения соответствующих изменений в Приложение № 5 к Порядку в части дополнения кодов тарифа плательщика страховых взносов плательщики страховых взносов, применяющие пониженные тарифы страховых взносов в соответствии с положениями Федерального закона № 172-ФЗ, для отражения в Расчете указывают код тарифа плательщика страховых взносов «21».

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До внесения соответствующих изменений в Приложение № 7 к Порядку в части дополнения кодов категории застрахованного лица указанные выше плательщики страховых взносов при заполнении подраздела 3.2.1 «Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица», раздела 3 Расчета указывают коды категории застрахованного лица:

КВ — Физические лица, с выплат и вознаграждений которым исчисляются страховые взносы плательщиками в соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 № 172-ФЗ.

ВЖКВ — Застрахованные в системе обязательного пенсионного страхования лица из числа иностранных граждан или лиц без гражданства, временно проживающие на территории Российской Федерации, а также временно пребывающие на территории Российской Федерации иностранные граждане или лица без гражданства, которым предоставлено временное убежище в соответствии с Федеральным законом от 19 февраля 1993 года № 4528-1 «О беженцах», с выплат и вознаграждений которым исчисляются страховые взносы плательщиками в соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 № 172-ФЗ.

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ВПКВ — Иностранные граждане или лица без гражданства (за исключением высококвалифицированных специалистов в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»), временно пребывающие на территории Российской Федерации«, с выплат и вознаграждений которым исчисляются страховые взносы плательщиками в соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 № 172-ФЗ.

Код тарифа плательщика страховых взносов и коды категории застрахованного лица, учитывающие положения нормы Федерального закона № 172-ФЗ, применяются плательщиками страховых взносов при представлении Расчета за полугодие 2020 года.