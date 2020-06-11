Суд снизил налоговый штраф в 4 раза. Из-за ограничений в связи с коронавирусом

Арбитражный суд Рязанской области частично удовлетворил заявление ООО «Астра», снизив размер назначенного компании Межрайонной ИФНС России № 10 по Рязанской области штрафа с 5,687 млн рублей до 1,422 млн рублей.

Основанием для снижения штрафной санкции стало опасение суда в сохранении налогоплательщиком финансовой состоятельности при уплате штрафа в полном объеме «в условиях сложной экономической ситуации в связи с распространением на территории Российской Федерации новой короновирусной инфекции (COVID-19)».

Как указано в материалах дела, в 2019 году МИФНС России № 10 по Рязанской области после камеральной проверки доначислила ООО «Астра» акциз в размере 14,2 млн рублей, пени в размере 1,8 млн рублей, а также штраф в сумме 5,687 млн рублей. Основанием для доначислений послужил вывод налогового органа об умышленном занижении налогоплательщиком налоговой базы в налоговых декларациях за спорный период по сравнению с объемом отгрузок, зафиксированных в ЕГАИС.

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ООО «Астра» оспорило решение МИФНС в вышестоящем налоговом органе, а затем в суде. В части уменьшения налоговой базы суд первой инстанции признал решение налоговой инспекции правомерным, однако нашел возможность снизить налогоплательщику штраф в 4 раза. «Единовременное изъятие у общества значительной суммы налога, пени и санкции в условиях сложной экономической ситуации в связи с распространением на территории Российской Федерации новой короновирусной инфекции (COVID-19), введенными ограничениями, может привести к фактическому прекращению деятельности. Кроме того, в Арбитражном суде Рязанской области рассматривается обоснованность заявления кредитора о признании заявителя несостоятельным (банкротом) (дело №А54-6108/2019), что свидетельствует о наличии у заявите- ля проблем финансового характера», — следует из решения суда.

При этом суд отметил, что государственной казне компенсирована неуплата обществом акциза путем начисления пеней, размер которых является значительным. Учитывая размер примененной налоговой санкции, в том числе с учетом требований индивидуализации и дифференциации наказания в зависимости от тяжести содеянного, размера причиненного вреда, степени вины правонарушителя, соблюдения баланса частного и публичного интересов, арбитражный суд считает возможным снизить размер налоговой санкции в четыре раза, пояснил суд.

По словам юриста ЮФ «Арбитраж.ру» Сергея Филиппова, в судебной практики уже были случаи, когда эпидемиологическая ситуация учитывалась в качестве смягчающего обстоятельства (например, последствия эпидемии африканской чумы свиней принимались во внимание арбитражными судами при вынесении решения о размере штрафных санкций). «Важно отметить, что пределы судебной дискреции при определении размера налоговой ответственности содержатся в п. 1 ст. 112 НК РФ. Среди „классических“ смягчающих налоговую ответственность обстоятельств законодателем поименованы и „иные обстоятельства, которые судом или налоговым органом, рассматривающим дело, могут быть признаны смягчающими ответственность“ (пп. 3 п. 1 ст. 112 НК РФ)», — указал юрист.

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Сергей Филиппов отмечает, что как правило, налогоплательщики прибегают к использованию данного подпункта в случаях своего тяжелого и (или) нестабильного финансового положения.

«В сущности, такая законодательная формулировка позволяет налогоплательщику просить суд и налоговый орган учесть практически любое обстоятельство, возникшее в его хозяйственной жизни. Главное: такое обстоятельство должно находиться в причинно-следственной связи с факторами возникновения тяжелой финансовой ситуацией налогоплательщика. По мнению Конституционного Суда РФ, только такой дифференцированный подход к назначению наказаний отвечает «требованиям справедливости и соразмерности», — считает юрист.