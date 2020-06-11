Сбербанк списывает социальные выплаты в счет погашения долгов. По всей стране

На Сбербанк жалуются, что он списывает детские выплаты в счет погашения долгов. Причем, в разных регионах.
Об этом пишет портал банки.ру. Вот одна из подобных жалоб:
«5 июня 2020 года я обратилась в отделение Сбербанка уточнить, не перевёл ли Пенсионный фонд единоразовое пособие на моих детей по 10000 рублей. Помощь государства в условиях пандемии. Оператор сказала, что деньги пришли на счёт, но она мне их не выдаст. Причиной назвала то, что 2 года назад в 2018 году я была признана банкротом», — пишет один из пользователей «Народного рейтинга».
А вот другие жалобы:
А вот пример с юридическим лицом:
Юристы, кстати, по-разному отнеслись к законности таких действий. Кто-то говорит, что это незаконно. Кто-то считает, что действия банка можно попробовать оспорить, но суды в нашей стране тянутся долго. Как говорится, «два юриста, три мнения».
Сам банк в ряде случаев деньги вернул.