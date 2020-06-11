75% сервиса 2ГИС поделят Сбербанк, СП-банк и Mail.ru Group. Из владельцев выйдут Baring Vostok и RTP Global

Сбербанк подписал обязывающие документы об инвестициях в развитие и приобретении контрольной доли в сервисе 2ГИС.

В рамках сделки, в результате которой Сбербанк с партнерами получат 75% сервиса, 2ГИС был оценен в 14,3 млрд руб.

А если точнее, Сбербанк получит 72%, еще 3% будет у СП-банка и Mail.ru Group.

После приобретения из состава владельцев 2ГИС полностью выйдут фонды Baring Vostok и RTP Global Леонида Богуславского — им принадлежало 20% и 2,3% соответственно.

2ГИС занимает шестое место в рейтинге самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes с оценкой в $320 млн. По собственным данным сервиса, который охватывает 486 городов в 11 странах, ежемесячная аудитория 2ГИС составляет около 50 млн пользователей.

По материалам «РБК».