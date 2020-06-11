⚡Все российские школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов

Все российские школьники – и девятых, и одиннадцатых классов – в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов. Такое постановление подписал Мишустин.

Выпускники, которые захотят продолжить обучение в средних профессиональных образовательных организациях, будут зачислены в них по результатам аттестата. Решившие получить высшее образование смогут сдать ЕГЭ. Школы помогут ребятам подготовиться к экзаменам в дистанционном режиме.

Постановление Правительства от 10 июня 2020 г. № 842 можно скачать из вложения.

По материалам с сайта Правительства.