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Где продлили режим самоизоляции до 12 июля

Власти Красноярского края приняли решение продлить режим самоизоляции до 12 июля.

«По результатам докладов Министерства здравоохранения края и Роспотребнадзора оперативным штабом по противодействию распространения коронавирусной инфекции было принято решение о продлении действующих ограничительных мер до 12 июля. Указ сейчас готовится, позже будет опубликован», — сообщили в пресс-службе властей региона.

Этот режим в Красноярском крае действует с 1 апреля. Всего зараженных около 5,8 тысяч.

По материалам «ТАСС».

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