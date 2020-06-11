Где продлили режим самоизоляции до 12 июля

Власти Красноярского края приняли решение продлить режим самоизоляции до 12 июля.
«По результатам докладов Министерства здравоохранения края и Роспотребнадзора оперативным штабом по противодействию распространения коронавирусной инфекции было принято решение о продлении действующих ограничительных мер до 12 июля. Указ сейчас готовится, позже будет опубликован», — сообщили в пресс-службе властей региона.
Этот режим в Красноярском крае действует с 1 апреля. Всего зараженных около 5,8 тысяч.
По материалам «ТАСС».