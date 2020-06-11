Выплаты медикам (и не только им) за работу с COVID-19 освобождены от НДФЛ

С 1 января 2020 года от НДФЛ освобождены стимулирующие выплаты из федерального бюджета за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, задействованным в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, а также лицам из групп риска заражения COVID-19.

Напомним, Федеральным законом от 08.06.2020 № 172-ФЗ данная норма была расширена.

Теперь от НДФЛ освобождены не только выплаты, установленные федеральными законами, актами президента и правительства Российской Федерации, которые производятся из средств федерального бюджета, но и выплаты из бюджетов субъектов РФ.

При этом освобождение распространяется не только на медицинских работников, но и на тех, кто оказывает социальные услуги гражданам, заболевшим коронавирусной инфекцией.

Изменения распространяются на указанные выплаты, полученные начиная с 1 января 2020 года.