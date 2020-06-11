Поддержка медработников, проблемных регионов и высоких технологий. Что еще обсуждают на заседании Правительства

Сегодня проходит заседание Правительства. Приводим кратко в тезисах самое основное.

Вообще, это заседание посвящено исполнению бюджета за I квартал 2020 года.

Обсудили поддержку 10 самых проблемных регионов. Выделяют 26 млрд для следующих:

Это республики Алтай, Тыва, Карелия, Марий Эл, Адыгея, Калмыкия, Чувашия, а также Алтайский край и Псковская область.

В прошлый раз начали поддержку Курганской области.

Также обсудили выделение средств для выплат малообеспеченным семьям с детьми от 3 до 7 лет. На это выделили 105 млрд руб.

«Также мы рассмотрим сегодня проект поправок в Трудовой кодекс, которые были разработаны по поручению Президента. Они дают Правительству право устанавливать требования к системам оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях. Такие полномочия позволят исключить необоснованный разброс в зарплатах сотрудников на сопоставимых должностях. В первую очередь в здравоохранении, а при необходимости и в других отраслях бюджетной сферы. Это поможет сделать систему оплаты труда более прозрачной. Люди должны чётко понимать, сколько и за что им платят, и быть уверенными, что их доходы будут расти» — сказал Премьер.

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Еще говорилось о средствах, выделяемых для стимулирующих выплат медработникам, занятых в борьбе с коронавирусом.

«Обращаю внимание руководителей регионов и медицинских организаций: все выплаты должны доводиться до получателей своевременно и в полном объёме» — подчеркнул глава Правительства.

Кроме того, Правительство дополнительно выделит 15 млрд рублей Российскому фонду технологического развития.

«Государственную помощь получат и проекты, которые направлены на противодействие распространению коронавирусной инфекции. В первую очередь — на увеличение объёмов производства оборудования и всего, что необходимо для диагностики, профилактики и лечения опасных заболеваний, в том числе лекарств и медицинских изделий» — отметил Мишустин.

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Также выделят 16 млрд руб. на поддержку федеральных учреждений образования, науки и здравоохранения, на которые повлияла ситуация с распространением коронавируса.

Источник сайт Правительства.