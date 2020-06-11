Банки начали повышать лимиты операций без пин-кода до 5 тыс. рублей

Банки начали повышать порог операций по картам Mastercard без требования вводить PIN-код. Платежная система в мае рекомендовала увеличить его до 5 тыс. рублей.

Это уже сделали четыре крупных банка: ВТБ, «Открытие», Райффайзенбанк и «Дом.рф», пишут «Известия». В Промсвязьбанке также начали повышать порог: пока услуга доступна в половине всех терминалов эквайринговой сети, в ближайшие же месяцы будет переоборудована вся сеть.

Некоторые кредитные организации не стали повышать порог бесконтактных операций и не планируют делать это в ближайшее время. Среди них — Сбербанк, Газпромбанк, МКБ, Ак Барс Банк, УБРиР, рассказали «Известиям» их представители. В Россельхозбанке сообщили, что собираются увеличить лимит только до 3 тыс. рублей, считая эту сумму достаточно высокой.

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В Сбербанке отказ от повышения лимита бесконтактного обслуживания по «пластику» Mastercard объяснили поддержкой единого клиентского опыта для всех держателей карт. Для повышения лимитов нужно провести тщательный анализ параметров риск-мониторинга, подчеркнули в Ак Барс Банке.

Рекомендуемый порог по картам Visa составляет 3 тыс. рублей, по картам «Мир» — 1 тыс. рублей. Решение повысить лимит бесконтактных транзакций по картам Visa было принято в апреле 2019-го с учетом стадии развития платежного рынка, готовности банков, опыта других стран, а также новых платежных привычек россиян, сообщили «Известиям» в финансовой корпорации. В Visa пока не видят необходимости в изменении этого лимита.