Требования к арестам предпринимателей ужесточают. ВС внес изменения в постановления

Верховный суд ужесточает требования к критериям, по которым предпринимателей будут заключать под стражу.

Пленум Верховного суда сегодня внес изменения постановления «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога» 2013 года и «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» 2016 года, где ввел более жесткие критерии для заключения под стражу по предпринимательским преступлениям.

«По каждому поступившему ходатайству следователя, дознавателя о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частями 1-4 статьи 159, статьями 159.1-159.3, 159.5, 159.6, 160, 165 и 201 УК РФ, являющегося индивидуальным предпринимателем или членом органа управления коммерческой организации, следует проверять, приведены ли в постановлении о возбуждении ходатайства и содержатся ли в приложенных к постановлению материалах конкретные сведения, подтверждающие вывод о том, что инкриминируемое ему преступление совершено не в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо не в связи с осуществлением им полномочий по управлению этой организацией или не в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности», — говорится в постановлении пленума.

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Если проще — неоплата аренды в связи с изначальной идеей не платить за нее не является мошенничеством, совершенным вне предпринимательской деятельности.

ВС отмечает, что при отсутствии этих свеедний, ходатайство не подлежит удовлетворению.

Если при решении вопроса о заключении предпринимателя под стражу, а сторона защиты просит отложить судебное разбирательство для предоставления документов, подтверждающих статус предпринимателя, суд должен продлить срок задержания до 72 часов.

По материалам «ТАСС».