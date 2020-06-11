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С середины июля откроют учреждения культуры. В том числе и кинотеатры

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что учреждения культуры начнут открываться с середины июля. В их число входят и кинотеатры.

Какие правила Роспотребнадзора должны соблюдать кинотеатры:

  • проводить бесконтактный контроль температуры у сотрудников;
  • отстранять от работы лиц с признаками ОРВИ;
  • ограничить контакты сотрудников из разных отделов;
  • установить дозаторы с антисептиками в местах общего пользования;
  • обеспечить социальную дистанцию в помещениях кинотеатра;
  • каждые два часа осуществлять уборку контактных поверхностей дезинфицирующими средствами;
  • установить интервалы между сеансами не менее 30 минут;
  • запускать зрителей в зал не ранее, чем за 15 минут до сеанса.

Посетителям кинотеатров рекомендуется:

  • носить маски;
  • соблюдать правила личной гигиены;
  • воздержаться от походов в кино при наличии симптомов ОРВИ.

кин

Источник Стопкоронавирус.рф.

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