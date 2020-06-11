С середины июля откроют учреждения культуры. В том числе и кинотеатры

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что учреждения культуры начнут открываться с середины июля. В их число входят и кинотеатры.
Какие правила Роспотребнадзора должны соблюдать кинотеатры:
- проводить бесконтактный контроль температуры у сотрудников;
- отстранять от работы лиц с признаками ОРВИ;
- ограничить контакты сотрудников из разных отделов;
- установить дозаторы с антисептиками в местах общего пользования;
- обеспечить социальную дистанцию в помещениях кинотеатра;
- каждые два часа осуществлять уборку контактных поверхностей дезинфицирующими средствами;
- установить интервалы между сеансами не менее 30 минут;
- запускать зрителей в зал не ранее, чем за 15 минут до сеанса.
Посетителям кинотеатров рекомендуется:
- носить маски;
- соблюдать правила личной гигиены;
- воздержаться от походов в кино при наличии симптомов ОРВИ.
Источник Стопкоронавирус.рф.