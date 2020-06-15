Детские пособия будут назначаться без предоставления справок

Гражданам для получения социальной поддержки не придётся собирать справки. Необходимые сведения госорганы, отвечающие за назначение пособий и выплат, в том числе семьям с детьми от 3 до 7 лет, будут получать в ходе межведомственного информационного взаимодействия.

Соответствующее Распоряжение Правительства № 1535-р от 11.06.2020 опубликовано на сайте кабмина.

Дело в том, что ряд выплат назначается на региональном уровне. Практика показала, что у органов исполнительной власти субъектов нет доступа к некоторым сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок у гражданина достоверно оценить, нуждается ли он в социальной поддержке.

Распоряжением предусмотрено расширение перечня информации, которой смогут пользоваться региональные власти для назначения выплат. Речь идёт в том числе о данных ФСС, ПФР, Росреестра и ФНС.