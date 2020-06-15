Почти вся алкогольная продукция в I квартале производилась и продавалась незаконно. Так считает Росстат

Росстат пришел к выводу, что почти вся проверенная в I квартале алкогольная продукция производилась и продавалась незаконно.

«По результатам проведенных мероприятий из 186 тыс. декалитров проверенного этилового спирта и 580,7 тыс. декалитров алкогольной продукции 93,8% этилового спирта и 87,6% алкогольной продукции производилось и продавалось незаконно», — отметили в ведомстве.

Всего было выявлено 24 тыс. 798 правонарушений, в том числе в розничной торговле — 18 тыс. 303, в оптовой — 928, в производящих этиловый спирт и алкогольную продукцию организациях — 349. Большинство нарушений было связано с нарушением правил торговли алкогольной продукцией (14 тыс. 157), отсутствием лицензий (2 тыс. 760) и нарушением порядка учета алкогольной продукции (1 тыс. 57). По итогам проверок составлено 23 тыс. 249 протоколов об административных правонарушениях, возбуждено 1 тыс. 195 уголовных дел по выявленным правонарушениям.

В большинстве своем, нарушения связаны с лицензиями, учетом алкоголя, правилами торговли.