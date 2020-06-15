ФНС уверяет, что разблокировать счета стало проще

Налоговое ведомство заявляет о том, что снимать ограничения со счетов стало проще.

«ФНС России доработала личные кабинеты юридического лица и индивидуального предпринимателя для ускорения снятия ограничений операций по счетам должников и актуализации интернет-сервиса „Банкинформ“ о наличии действующих решений о приостановлении», — написано на сайте ФНС.

Теперь налогоплательщики могут сами подать электронное обращение и приложить платежки, подтверждающие уплату задолженности. Благодаря обновлению снятие ограничений по счетам будет проходить в два раза быстрее, уверяют налоговики.

Также теперь в личных кабинетах юридического лица и индивидуального предпринимателя пользователи смогут ознакомиться с документами, которые стали основанием для приостановления в соответствии с пунктом 2 статьи 76 НК РФ, с указанием суммы, в отношении которой принято такое решение, и величины непогашенного остатка по документу.