Банковские роуминг отменили. Но Сбербанк не пострадает

Больше не придется платить комиссию при межрегиональных переводах внутри одного банка, потому что банковский роуминг отменили.

Президент Владимир Путин подписал соответствующий закон в середине декабря прошлого года, но вступил в силу он только 14 июня 2020 г.

Согласно документу, размер комиссии при переводе средств со счета на счет между физлицами внутри одного банка не может быть обусловлен открытием банковских счетов в разных обособленных (внутренних структурных) отделениях банка.

Больше всего от отмены роуминга должен был пострадать Сбербанк. Впрочем, он уже ввел комиссии за некоторые внутрибанковские переводы, так что в накладе он не останется.