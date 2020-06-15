ЦБ опять зафиксировал отток банковских вкладов

В мае депозиты населения сократились, но отток был не таким серьезным, как в начале кризиса.

В российских регионах начали снимать вызванные пандемией ограничения и россияне вновь начали забирать вклады из банков, пишет РБК, опираясь на данные Центробанка.

За месяц средства физлиц на депозитах сократились на 0,1%, или примерно на 31,5 млрд руб., — на 1 мая объем средств, привлеченных от населения во вклады, составлял 31,48 трлн руб. Валютную структуру оттока ЦБ не раскрыл.

Причиной сокращения депозитов ЦБ назвал длительные майские праздники, в период которых люди активно тратят деньги.

Уже в первую декаду июня ситуация улучшилась. «Средства населения на счетах также прибавили (0,5%), причем росли остатки как в рублях, так и в валюте», — утверждают в ЦБ.