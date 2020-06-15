ПФР советует родителям не тянуть с заявлениями на детские выплаты

До 1 октября 2020 можно подать заявление на выплаты за детей от 3 до 16 лет.

ПФР перечислил первые выплаты уже 1 июня. На минувшей неделе была зафиксирована вторая волна выплат.

Между тем в Фонде призвали россиян не откладывать подачу заявлений, передает «Федеральное агентство новостей».

Такая рекомендация связана с возможными ошибками при заполнении заявления. Если не тянуть с подачей до последнего дня, то в случае выявления ошибок и, как следствие, вынесения отказного решения, у гражданина будет возможность подать повторное корректное заявление, уточнили в ПФР.