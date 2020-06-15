Сбербанк запустил сервис проверки подозрительных телефонных номеров

Россияне смогут бесплатно проверить на мошенничество вызывающий подозрение номер телефона или веб-сайт на сервисе Сбербанка, сообщает пресс-служба банка.

«На сайте Сбербанка в разделе „Ваша безопасность“ появился специальный подраздел, где любой посетитель может проверить, принадлежит ли интересующий его номер телефона или сайт злоумышленникам. Результатом проверки является оценка риска того или иного реквизита и соответствующие рекомендации», — говорится в сообщении.

Также любой пользователь, заполнив форму, может передать в Сбербанк адрес мошеннического сайта или данные о подозрительном номере телефона, с которого ему позвонили злоумышленники. Полученные данные Сбербанк передает в заинтересованные экспертные организации для проведения мероприятий по расследованию и блокировке подобных звонков.

Это первый в России ресурс подобного рода, доступный любому гражданину без ограничений, отметил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По его словам, с начала 2020 года Сбербанк зафиксировал более 1,3 млн жалоб клиентов на попытки телефонного мошенничества.