В Москве можно продлить проездные билеты на общественный транспорт

В Москве с сегодняшнего дня можно продлить проездные билеты, сообщает Дептранс.

Это смогут сделать пассажиры, которые совершили в период режима самоизоляции с 30 марта по 8 июня (включительно) не более 22 поездок.

Если это количество поездок было превышено, но с 30 марта по 11 мая (включительно) было совершено не более 8 поездок, услуга также будет оказана.

Минимальный период продления — 5 дней. В ведомстве уточнили, что продлить билеты можно будет в любое время, даже осенью, поэтому жители, которые не собираются ездить на общественном транспорте в ближайшее время, могут отложить поход в кассу.

Истчоник канал «Подъем».