Открывают летние веранды, музеи, зоопарки. В Москве новый этап снятия ограничений с 16 июня

Мэр Москвы написал в своем блоге о новом этапе снятия ограничений. В общественных местах по-прежнему нужно носить маски и перчатки.

«Принимая решения о снятии ограничений, мы каждый раз сверяем свои их с эпидемиологической ситуацией, которая складывается в городе. Важно, чтобы она оставалась управляемой и позволяла делать следующие шаги. Нам приходится решать задачу со многими неизвестными, всегда существует риск сделать ошибку. И это огромная ответственность перед горожанами», — сообщил Собянин.

С 16 июня в полном объеме возобновится деятельность стоматологических клиник и компаний, работающих в сфере:

недвижимости,

лизинга,

права,

бухгалтерского учета,

консультирования по вопросам управления,

рекламы,

исследований конъюнктуры рынка.

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Можно будет проводить спортивные мероприятия с количеством посетителей не более 10 процентов от общей вместимости спортивного сооружения.

Кроме того, откроются летние кафе при стационарных предприятиях общественного питания. В музеи, выставочные залы и зоопарк можно будет попасть по электронным билетам, а в библиотеки — по предварительной записи. Эти организации будут обязаны соблюдать ограничения по количеству посетителей, одновременно находящихся на их территории.

Правда, не понятно, маски и перчатки только в общественных местах носить? Или вообще повсюду на улице? Вот что пишет мэр:

«Ради собственного здоровья и здоровья окружающих мы должны соблюдать социальное дистанцирование и использовать средства защиты. Необходимо максимально избегать толчеи и необязательных контактов. А прогулки планировать так и в такое время, чтобы не подвергать себя риску».