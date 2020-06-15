В Москве продают новую версию Конституции. Со всеми поправками

В Москве уже с мая продают конституцию РФ с поправками, которые еще даже не приняты. Наверное, чтобы уже привыкали?

Книжный магазин «Москва» на Тверской улице работает в обычном режиме с 1 июня. Новая Конституция РФ со всеми поправками 2020 года, голосование по которым состоится только 1 июля, уже в продаже.

По словам кассира, впервые он заметил новую версию ещё в мае, когда книжный работал в режиме интернет-заказов. На полке с юридической литературой экземпляров в новой редакции заметно больше, чем «старой» Конституции. Версия с поправками получилась ровно в два раза толще и стоит чуть дороже — 30 рублей вместо 20.

Тираж в 100 тысяч экземпляров был отпечатан ещё 20 марта, на второй рабочий день после утверждения поправок Конституционным Судом (это произошло 16 марта, в субботу). «Старый» документ, который можно найти на полке по соседству, отпечатан тиражом 50 тысяч экземпляров.

Правда, в самом издании отмечено, что в силу эта версия документа вступит в силу после принятия на всенародном голосовании. Получается, уже нет сомнений?

А вот и другая версия, в другом издательстве:

Или вот:

Источник «Рамблер-Новости».