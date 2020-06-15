В Госдуме предложили разработать профстандарты для шаманов и экстрасенсов

Депутат «Единой России» Виктор Зубарев обратился к вице-премьеру правительства Татьяне Голиковой с предложением усилить меры контроля за народными целителями и шаманами. Кроме того, он предложил повысить для них налоги.

По его мнению, на фоне пандемии COVID-19 в России разрастается сфера «околомедицинского консалтинга». Как отмечается в документе, особенно комфортно народные целители чувствуют себя в интернете.

«Инструментарий, предоставляемый онлайн, максимально обезопасил игроков неофициальной отрасли. Помимо оказания платных консультаций без закрепления правоотношений, таким же образом осуществляется продажа релевантных товаров клиентам: травы, настойки, обереги, амулеты, авторские изобретения. В итоге формируется широкий рынок сбыта, где происходит товарооборот продукции сомнительного качества», — цитируют Зубарева «Известия».

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Автор письма предлагает создать специальную рабочую группу по разработке профессиональных стандартов по каждому виду подобных услуг и ввести обязательное лицензирование.

Сертификация психологов, целителей, практиков нетрадиционной медицины и эзотериков, есть, но она добровольная. Согласно официальным данным госреестра Росстандарта её прошли 239 специалистов нетрадиционной медицины.

Правозащитники тоже бьют тревогу.

«Под широкой сенью коронавируса собрались продавцы амулетов, снадобий, заговоров, спасающих от COVID-19. Это целители, знахари, травницы, паранаучные специалисты, даже волхвы и шаманы. К сожалению, так ниша „фейковых“ предложений отреагировала на запрос встревоженного населения», — заявил Глава международного центра развития молодежных инициатив «Поколение Права» Андрей Андреев. Он считает, что надо вводить обязательную сертификацию

А вот сами целители считают, что все в порядке. И что им не нужно доказывать, что они обладают особыми способностями. Да и нет у государства таких специалистов, которые могли бы дать в этой сфере профессиональную оценку.