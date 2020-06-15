Путин считает, что необходимы новые меры поддержки граждан и бизнеса

Сообщается, что Путин анонсировал новые меры поддержки бизнеса и граждан.
Собственно, об этом пишет «ТАСС»:
«Путин считает необходимым принять новые меры поддержки граждан и экономики».
Правда, кроме этой фразы ничего не пишут. Скорее всего, просто сказал во время совещания.
А вот что пишут «РИА Новости»:
«Я просил Общероссийский народный фронт следить за эффективностью тех мер, которые мы вырабатываем и применяем по всем тем направлениям, которые сегодня обсуждаем: это помощь конкретным гражданам, семьям с детьми в первую очередь, помощь предприятиям, отдельным отраслям, пострадавшим от эпидемии коронавирусной, и в связи со всем, что с этим связано», — заявил Путин в понедельник на совещании по реализации принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.
В общем, ждем подробностей.