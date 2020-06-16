Восстановите свой бизнес: ПСБ проводит конкурс. Можно выиграть 250 тыс руб.

ПСБ приглашает принять участие во всероссийском конкурсе в поддержку предпринимателей. Участники могут получить до 250 рублей на восстановление бизнеса.

Общий призовой фонд составляет 15 миллионов рублей.

Чтобы принять участие — заполните заявку на сайте проекта с 15 июня по 3 июля этого года. Принять участие могут представители бизнеса из любого региона.

Оценка конкурсантов будет происходить на основе заполненных анкет, в которых необходимо прописать:

основные параметры деятельности,

описать работу компании в период пандемии

проблемы, с которыми они столкнулись.

В ходе оценки будут выставляться баллы, которые будут суммироваться по итогам конкурса.

«Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения привели к масштабным экономическим последствиям, и малому бизнесу сейчас особенно нелегко. Мы решили поддержать предпринимателей грантами на восстановление своего дела или конкретных направлений работы. Ограничений на использование полученного от ПСБ финансирования нет: можно оплатить аренду, купить продукты в кафе, сделать небольшую рекламную кампанию или вернуть сотрудникам зарплату докризисного уровня. Сделать то, что сам предприниматель считает важным, чтобы бизнес продолжил развиваться», –– прокомментировал Александр Чернощекин, старший вице-президент ПСБ.

Приглашаем всех!