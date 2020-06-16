Просрочки по кредитным картам растут рекордными темпами. По сравнению с прошлым годом

С января по май этого года прирост проблемной задолженности по кредитным картам составил 11%, что в 110 раз больше, чем в этот же период в прошлом году.

Такой вывод сделали в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) и бюро кредитных историй «Эквифакс».

Как пишут «Известия», на начало 2020 года объем просрочки по таким займам составлял 125,2 млрд рублей, следует из совместных данных ассоциации коллекторов НАПКА и БКИ «Эквифакс». Уже в мае это значение увеличилось до 139 млрд рублей. Темп прироста достиг 11% — это в 110 раз больше, чем год назад (тогда за январь—май он составлял всего 0,1%).

Рост такой задолженности почти полностью обусловлен падением доходов граждан в период эпидемии коронавируса (потеря работы, снижение зарплат).

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«Кредитные карты — наиболее сложный вид банковского кредита для для понимания потребителей. По ним возобновить обслуживание долга после пропуска платежа довольно сложно, так как отсутствует традиционный график погашения по аналогии с прочими видами кредитования. В связи с этим восстановление качественного портфеля по этому продукту будет более долгим. Скорее всего, возврат к прежним уровням просрочки возможен не ранее конца года», — полагает Олег Лагуткин, гендиректор БКИ «Эквифакс».

Больше трети лимита заемщики собирались потратить на продукты, бензин и товары первой необходимости, согласно опросу Юником24.