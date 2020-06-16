Предложили ввести вычет по НДФЛ на покупку авиабилетов

Глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин предложил дополнить список социальных вычетов по НДФЛ, включив туда вычет на авиационные перелеты граждан РФ по территории РФ.
Условия предоставления вычета предлагается установить следующие:
- в размере фактически осуществленных расходов на перелет без ограничения предельного размера вычета по НДФЛ;
- перелет осуществлен только гражданином РФ;
- перелет осуществлен на внутренних рейсах российских авиаперевозчиков
Это предложение содержится в письме Катырина, направленном замминистру финансов Алексею Сазанову, передает РИА Новости.
Это станет меры поддержки авиаотрасли РФ на фоне ситуации с коронавирусом, отмечает глава ТПП.
В числе возможных мер также установление ставки НДС 0% на все внутренние авиаперевозки, включая перевозки через аэропорты московского авиационного узла с 1 июня 2020 года до 31 декабря 2029 года.