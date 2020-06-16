Глава РЖД просит не повышать ставку налога на имущество

Генеральный директор РЖД Олег Белозеров предложил сохранить ставку налога на имущество на уровне 1,6% как минимум до 2024 года и желательно бессрочно, говорится в сообщении Российского союза промышленников и предпринимателей .

На онлайн-заседании правления РСПП при участии первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова обсуждались предложения в проект общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики. Белозеров на нем отметил, что РЖД практически готово к размещению бессрочных облигаций, а сохранение налога на имущество в 1,6% могло бы помочь компании поддержать грузоотправителей. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел заседание Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Генеральный директор РЖД на совещании по транспорту у президента России Владимира Путина 7 мая попросил сохранить в будущем году размер ставки налога на имущество объектов инфраструктуры на уровне 2020 года. Белозеров отмечал, что это вопрос для РЖД очень важный. В 2021 году, в соответствии с Налоговым кодексом, ставка налога на имущество объектов инфраструктуры должна была увеличиться с 1,6% до 2,2%. Это, пояснял глава РЖД, приведет к росту затрат компаний.