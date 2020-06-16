В этом году малый бизнес сэкономит 283 млрд рублей благодаря снижению взносов

Снижение с 1 апреля ставок по страховым взносам с 30% до 15% только в этом году позволит бизнесу сохранить более 283 млрд рублей. Об этом заявил глава ФНС Даниил Егоров на совещании с Президентом.

Он также рассказал, что для малого и среднего бизнеса была произведена отсрочка или освобождение от уплаты налогов. За второй квартал отсрочка составила полгода, для оплаты налогов за первый квартал — на четыре месяца. Эта мера распространяется не только на МСП, но и на некоммерческие организации, всего около 2 млн субъектов. «Это позволит сохранить предприятиям в обороте 243 млрд рублей», — отметил Даниил Егоров.

Освобождение от уплаты налогов за II квартал получили более 2 млн индивидуальных предпринимателей и некоммерческих организаций, что позволило им не выводить из оборота более 100 млрд рублей.