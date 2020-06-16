Сенатор предложил урезать новогодние праздники из-за нерабочих дней

Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 году для компенсации нерабочих дней из-за пандемии COVID-19. Законопроект он направит на отзыв в Минтруд в ближайшее время.

«Предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в документе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.

Автор проекта поясняет, что изменения будут касаться только 2021 года.

Кутепов посчитал, что за первые 6 месяцев года количество рабочих дней составит 218 против 147 нерабочих. Количество нерабочих дней в 2020 году получается больше на 20%, чем планировалось по производственному календарю. И это п ри том, что ряд предприятий и организаций не вышли на работу и после майских праздников, так как снятие ограничений в разных регионах проходит по разному и поэтапно.