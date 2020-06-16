НДС на российскую электронику и импортные компоненты могут обнулить

Минпромторг предлагает обнулить НДС на российскую электронную продукцию, а также НДС и пошлины на ввозимые комплектующие, которые не выпускаются в стране, сообщили ТАСС в министерстве.

Министерство называет парадоксальной действующую ситуацию, при которой большая часть оборудования производится с использованием импортных электронных компонентов, ввозить в Россию готовую аппаратуру можно с нулевыми пошлинами, а компоненты для ее производства в РФ — с пошлинами около 5%. Это повышает цену продукции, пояснили ТАСС в Минпромторге.

Однако Минфин выступает против такого предложения, которое, по оценкам Минпромторга, ведет к недополучению бюджетом 29 млрд руб. в год. Также обнуление НДС потребует дополнительных организационных усилий от компаний.

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Кроме того, Минпромторг и Минфин могут установить пониженные тарифы для отчислений в социальные фонды, что уже действует для разработчиков программного обеспечения. По оценке Минпромторга, эта мера будет максимально эффективной для дизайн-центров, занимающихся разработкой и проектированием микроэлектроники.

Минпромторг готовит ряд мер по поддержке радиоэлектроники. В ближайшее время будут запрещены госзакупки импортной электроники без разрешения министерства. Также для госзакупок планируется ввести правило «второй лишний», при котором все заявки с предложениями о поставке импортной электроники должны отклоняться, если есть хотя бы одна заявка с российским оборудованием. Власти намерены запретить указывать в заявках дополнительные технические характеристики к продукции, кроме входящих в каталог единой информационной системы в сфере закупок.