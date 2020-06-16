Клиент указал не тот номер счета, у него просят письмо о перезачете. А он неадекватен. Что делать?

Проблема «неадекватного клиента» будет актуальна, пожалуй, всегда. Поскольку все люди разные, и недопонимание друг друга, к сожалению, существует тоже давно.

Вопрос из «Красного уголка бухгалтера», О таком вот клиенте:

«Нужна помощь в борьбе с неадекватным клиентом. Они ошиблись в назначении платежа, указали не тот счет. Я их попросила всего-то написать письмо о перезачете, а в ответ получила ушат помоев капслоком о том что они не будут переводить на это бумагу и прав у меня на такие требования нет... И еще всякое такое... В связи с чем вопрос: где то в законодательстве можно найти конкретную ссылку что необходимо письменное основание для перезачета? Что нельзя просто от балды разносить оплату не на тот счет который указан в платежке?».

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В комментариях мнения на этот раз подобрались самые разные:

«В договоре обычно прописывается документооборот. В том числе порядок оплаты».

Кто-то недоумевает, зачем вообще писать что-либо:

«На мой взгляд — самое главное, договориться, чтобы обе стороны понимали и отражали ситуацию одинаково. Зачем для этого писать официальные письма — мне лично, как и вашему недекватному клиенту, не очень понятно-)) Никогда не слышала о судебных разбирательствах, в которых учитывалось бы то, что написано в тексте платежки. Тот там счет указан или не тот. Но если просят — пишем. Если обеим сторонам достаточно переписки по мейлу — еще лучше».

Это, кстати, тоже можно прописать в договоре.

Вот еще о договоре:

«В договоре у вас что написано? Или договора нет, а есть только счет с шаблоном условий из 1с? С меня как покупателя такое письмо сейчас как раз трясут. На 32 рубля. И я реально не понимаю зачем».

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Кто-то считает так:

«Они обязаны написать письмо об ошибочно указанном назначении платежа. А Вы на его основании этот платёж относите на верный счёт. В противном случае формально — ваш счёт не оплачен и пусть остаются с капслоком».

А кто-то так:

«Для зачёта достаточно заявления одной стороны. Напишите заявление сами и направьте контрагенту, зафиксировав этот факт».

Еще есть несколько советов состваить бухсправку.

А подытожим вот этим:

«Если ничего от плательщика не страсти, может позже получиться так: плательщик запросит свои деньги, ошибочно перечисленные, обратно. Опираясь на назначение платежа. И будет прав. Может быть, пусть хоть акт сверки подпишут?»

Коллеги, а у вас такое часто бывает?