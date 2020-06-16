Правительство будет устанавливать требования к системам оплаты труда бюджетников

Предлагается внести в статью 144 ТК дополнение, предусматривающее наделение Правительства правом устанавливать требования к системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, включая требования к установлению окладов, ставок заработной платы, применяемым перечням и условиям назначения выплат компенсационного и стимулирующего характера.

Одновременно Правительством будет определяться сфера деятельности работников, на которую распространяются требования, и срок, в течение которого необходимо привести условия оплаты труда работников в соответствие с утверждаемыми требованиями.

Соответствующий законопроект № 973252-7 внесен сегодня в Госдуму.

Наделение Правительства указанным полномочием позволит более гибко устанавливать требования к соответствующей отраслевой системе оплаты труда с учетом специфики конкретной отрасли.

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В пояснительной записке отмечается, что сейчас оклады определяют местные власти, и иногда они носят рекомендательный характер. Во многих субъектах РФ принятие решения о системах оплаты труда и о размерах окладов полностью или частично передано на уровень организаций.

В результате — существенным различиям в размерах окладов по одинаковым должностям.

Принятие законопроекта, в том числе, обеспечит возможность принятия Правительством нормативных правовых актов, направленных на утверждение требований к структуре зарплаты медработников, включая установление доли гарантированных выплат по должностным окладам в структуре зарплаты, единых перечней выплат стимулирующего и компенсационного характера, а также условий назначения указанных выплат медицинским работникам.