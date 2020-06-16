В Москве предлагают сдвинуть режим рабочего дня. Кто-то будет работать с 6-7 утра, а кто-то с 12 дня

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. предложил работодателям сдвинуть начало рабочего дня.
Вот что пишут на сайте transport.mos.ru:
"Еще одним немаловажным решением могло бы стать сглаживание нагрузки на городскую транспортную систему в часы пик. Если работодатели изменят режим работы сотрудников (конечно только для тех кому это будет удобно), так, чтобы часть из них начинали рабочий день в более широком интервале времени – с 6-7 утра, как на многих предприятиях Германии и Канады, и до полудня вместо привычного 8-10 утра, то нагрузка на транспортную инфраструктуру заметно снизится, возможности социального дистанцирования на городском транспорте существенно увеличатся".Также он анонсировал снижение стоимости проезда на одной линии метро:
"Мы согласовали с Мэром Москвы С.С.Собяниным проведение пилота по снижению стоимости проезда на одной линии метро во внепиковый период утром, если результат позволит перераспределить нагрузку – подумаем о распространении этой практики на ряд других сильно загруженных перегонов".Запустить пилотный проект хотят в сентябре:
"Пока готовим технические детали – рассчитываем на запуск пилота в сентябре. Кроме того, в 2020 году в планах открыть 16 новых станций метро и пригородного ж/д сообщения (уже открыты 8), что позволит более мягко распределить нагрузку на всю транспортную инфраструктуру".Со стоимостью проезда, наверное, хорошо. А вот с началом рабочего дня — кто захочет работать с 12 дня? До 9 вечера? А домой приезжать к 11 вечера? Да и с 6 утра, мягко говоря, не все смогут.