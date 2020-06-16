⚡Рестораны и кафе в Москве откроют через неделю. Ведь это самое привычное в московской жизни. Ну, так считает Собянин

Мэр Москвы анонсировал открытие ресторанов и кафе полностью через неделю. И назвал их самым привычным в московской жизни.

«У нас после отмены пропусков прошло 7-8 дней, мы утвердили открытие общепита, летних веранд. Сейчас по тому, как мы идем, у меня есть уверенность, что в понедельник у нас будет нормальная картина и мы подтвердим решение по открытию ресторанов в стационарном варианте, поэтому уже пора реально готовиться к открытию», — сказал Собянин.

Он подчеркнул, что открытие кафе и ресторанов — долгожданное событие в столичной жизни, и отметил, что это очень важный этап для всех с точки зрения возвращения к привычной жизни.

«Самое привычное в нашей московской жизни — это рестораны и открытые кафе, веранды. Когда возвращаешься к этой жизни, она уже какая-то необычная, даже шок какой-то. Надеюсь, что мы надолго избавились от тех ограничений, в которых жили», — сказал Собянин. Он подчеркнул, что все решения по открытию были серьезно выверены.

Действительно, самое привычное для большинства жителей Москвы — не работа, не содержание семьи, а сидение в кафе и ресторанах. Важнее некуда.

Цитаты по «ТАСС».