Клерк.Ру

Через WhatsApp можно переводить деньги. В какой стране?

Популярный мессенджер WhatsApp запускает внутренние платежи. Правда, оценить новведение могут пока только жители Бразилии.

«Сегодня мы начинаем запускать платежи для пользователей WhatsApp в Бразилии. Отправка и получение денег станет столь же простым, как обмен фотографиями. Мы также позволим малому бизнесу осуществлять продажи прямо в WhatsApp», — написал Марк Цукерберг на своей странице в Facebook.

Цитата по «ТАСС».

Как уточнил Цукерберг реализация новой опции будет осуществляться на основе анонсированной в ноябре прошлого года системы онлайн-платежей Facebook Pay. По словам предпринимателя, с бразильской стороны партнерами его компании выступают крупнейший госбанк Banco do Brasil, а также коммерческий банк Nubank, потребительский кооператив Sicredi и национальный оператор платежных систем Cielo.

А у «Клерка» есть чат и канал в Яндекс.Мессенджере.

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