Через WhatsApp можно переводить деньги. В какой стране?

Популярный мессенджер WhatsApp запускает внутренние платежи. Правда, оценить новведение могут пока только жители Бразилии.
«Сегодня мы начинаем запускать платежи для пользователей WhatsApp в Бразилии. Отправка и получение денег станет столь же простым, как обмен фотографиями. Мы также позволим малому бизнесу осуществлять продажи прямо в WhatsApp», — написал Марк Цукерберг на своей странице в Facebook.
Цитата по «ТАСС».
Как уточнил Цукерберг реализация новой опции будет осуществляться на основе анонсированной в ноябре прошлого года системы онлайн-платежей Facebook Pay. По словам предпринимателя, с бразильской стороны партнерами его компании выступают крупнейший госбанк Banco do Brasil, а также коммерческий банк Nubank, потребительский кооператив Sicredi и национальный оператор платежных систем Cielo.