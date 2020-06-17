Отменили советские правила ведения журналов-ордеров и изготовления жестяных банок

Более 450 устаревших актов, изданных органами госуправления РСФСР и СССР, а также их отдельных положений признаны недействительными и утратят свою силу в 2020 и 2021 годах.

Соответствующее Постановление Правительства № 857 от 13.06.2020 опубликовано сегодня.

Документы, подлежащие отмене, были приняты с 1946 по 1991 год. В их числе — правила ремонта холодильников и изготовления жестяных банок, нормы усушки мяса и естественной убыли колбас в процессе хранения, квалификационные требования к водолазам и сторожам.

Также отменены следующие документы советский времен:

«Об утверждении Типового положения об отделе организации труда и заработной платы производственного объединения (комбината)»;

«О внесении изменений в Квалификационный справочник профессий рабочих, не вошедших в Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, которым устанавливаются месячные оклады»;

«Об утверждении Общих положений о порядке ведения журналов-ордеров по журнально-ордерной форме учета в предприятиях и организациях системы Министерства торговли СССР, форм журналов-ордеров и Указаний по их заполнению»;

«Об Основных положениях по бухгалтерскому учету сырья (продуктов), товаров и производства в предприятиях общественного питания».

Ревизия актов, которые не применялись или редко применялись на практике, поможет систематизировать российское законодательство, отметили в кабмине. Эта работа — часть комплекса мероприятий в рамках механизма «регуляторной гильотины».