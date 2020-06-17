Минюст раскритиковал законопроект о запрете криптовалюты. Потому что приставам некому будет её продавать

Минюст раскритиковал законопроект о цифровых активах, так как он создает неопределенность в отношении продажи криптовалют в рамках исполнительного производства.

В середине мая комитет Госдумы по финансовому рынку разослал в профильные ведомства и ЦБ пакет законопроектов, касающихся оборота цифровых финансовых активов (ЦФА) и электронных валют. Процесс подготовки и согласования основных положений занял больше двух лет, пишут «Известия».

Против законопроекта выступило российское криптосообщество. Во-первых, после вступления в силу соответствующего закона практически все операции с виртуальными монетами будут запрещены. Легально их можно будет получить только по наследству, а также в рамках процедур банкротства или взыскания. Во-вторых, за незаконный оборот биткоинов и эфиров депутаты предлагают лишать свободы на срок до семи лет.

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Но оказалось, что возражения есть и у ведомств, которые будут администрировать новый закон, в том числе у ФСПП, подчиняющейся Минюсту.

Неясно, как будет происходить продажа цифровой валюты в исполнительном производстве, учитывая, что законопроект запрещает ее покупку на территории России, говорится в отзыве Дениса Новака. Также следует учитывать, что судебные приставы могут не иметь квалификации для реализации цифровой валюты за рубежом, отмечает он.

Если сделки с виртуальными валютами будут в России запрещены, как того требует законопроект, продать биткоины и эфиры в счет долга неплательщика будет невозможно — их никто не сможет купить, следует из отзыва замминистра.

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Чтобы этого избежать, Денис Новак предлагает определить госорган, через который обладатели цифровой валюты смогут ее продать за пределами страны.

Минюст — не единственное ведомство, критикующее эти законопроекты. Минкомсвязи, например, видит опасность, что под запрет могут попасть не только криптовалюты, но и программы лояльности, краудфандинг и благотворительные программы. Минэкономразвития обеспокоено, что российская экономика может понести потери, если операции с цифровыми монетами будут вытеснены за пределы страны.