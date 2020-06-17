Сбербанк поможет вам сдать анализы и записаться к врачу. Запущен сервис СберЗдоровье

Сбербанк запускает многофункциональный сервис СберЗдоровье, который будет предоставлять широкий спектр медицинских услуг.

Сервис СберЗдоровье создан на базе компании DocDoc, которая вошла в Группу компаний Сбербанк в 2017 году. На данном этапе компания сотрудничает более чем с 4000 частных клиник, общее число клиентов DocDoc – более 7,5 млн человек, оборот компании –1,5 млрд рублей в год.

С сегодняшнего дня сервис DocDoc будет ребрендирован в СберЗдоровье.

Через онлайн-ресурс СберЗдоровье жители России уже сегодня могут записаться на очный прием к врачу в частные клиники своего города, получить онлайн-консультацию с помощью телемедицины, обеспеченной медицинскими специалистами более 20 направлений; записаться к врачу по полису ДМС, вызвать врача на дом, записаться на диагностику, заказать комплексное обследование, вести свой дневник здоровья и даже позаботиться о своих питомцах с помощью ветеринарных услуг онлайн.

В скором времени с помощью СберЗдоровья можно будет приобрести лекарства онлайн, записаться и сдать анализы (в том числе на дому), получить услуги персонального медицинского консьержа. Также на платформе появится обширный раздел, посвященный здоровому образу жизни, — поиск и запись к персональным тренерам и в фитнес-клубы, консультации по тренировкам и правильному питанию и многое другое.