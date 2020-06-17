Налог для самозанятых распространят на граждан СНГ

ДмитрийW вообще то есть даже запрет на развод в период после родов, а учитывая не особую адекватность женщ... Предлагают ввести новое пособие. Для матерей-одиночек и отцов-одиночек

ДмитрийW Это хороший вопрос. В СССР это решалось на партийных собраниях, в исламе это решают мужчины, исхо... Предлагают ввести новое пособие. Для матерей-одиночек и отцов-одиночек

MikePrime Что мешает купить выгрузку из агрегатора? Информации там будет сильно меньше чем в выдаче Яндекса... Новый Большой брат. Единый регистр граждан: что это и зачем

VikaV2193 А Вы то откуда знаете, портят жизнь детям закидоны жены или тупость мужа, который способен принуд... Предлагают ввести новое пособие. Для матерей-одиночек и отцов-одиночек

Wern Чем же вы ей по шее даете? От мужа/жены уходят, когда верят, что жизнь без него/неё будет лучше, ... Предлагают ввести новое пособие. Для матерей-одиночек и отцов-одиночек

ДмитрийW я за демократию и равноправие. Когда супруга не устраивает проще разойтись. А когда уже есть дети... Предлагают ввести новое пособие. Для матерей-одиночек и отцов-одиночек

Wern Нет, я не хочу ислама. Но и обрисованное вами "безмолвное говно" никаких прав себе подобными мето... Предлагают ввести новое пособие. Для матерей-одиночек и отцов-одиночек