Жилой блок в доме облагается налогом как жилой дом. Так считают налоговики

ФНС на своем сайте объяснила условия налогообложения жилых блоков в домах блокированной застройки.

Если в Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения об объекте типа «жилой блок в доме блокированной застройки/блокированном доме» как о здании с назначением «жилое», налогообложение таких объектов, принадлежащих физическим лицам, должно осуществляться исходя из гл. 32 НК РФ в отношении жилых домов.

Налог на имущество физических лиц исчисляется на основании сведений, содержащихся в ЕГРН и направленных в налоговые органы органами Росреестра, которые ведут кадастровый учет и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, в том числе о виде и назначении объекта недвижимости.

Росреестр разъяснил, что блок жилого дома блокированной застройки может быть поставлен на кадастровый учет. При этом права на него регистрируются как на здание с назначением «жилое» (с соответствующим наименованием - «жилой дом блокированной застройки», «блок жилого дома блокированной застройки»). Условие - вид разрешенного использования земельного участка должен предусматривать возможность размещения и эксплуатации на нем такого жилого дома. При этом указанный дом не должен строиться как многоквартирный, квартиры которого учтены в ЕГРН.

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Таким образом, налогообложение жилого блока в доме блокированной застройки/блокированном доме производится по правилам для жилых домов. При этом применяется не облагаемый налогом вычет в размере кадастровой стоимости 50 кв. метров общей площади такого дома и налоговые льготы для владельцев жилых домов из числа льготных категорий физлиц.