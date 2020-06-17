Реновацию нужно распространить на всю страну. Так считает Матвиенко

Спикер Совфеда предложила распространить программу реновации пятиэтажек и другого ветхого жилья на всю страну.

«Прошу в проект постановления записать — обязательно обратиться в министерство [строительства и ЖКХ], разработать законопроект о реновации пятиэтажек и другого ветхого жилья. <...> Нужен закон, который создал бы в том числе экономические механизмы для ускоренной реновации ветхого жилья», — сказала Матвиенко на пленарном заседании в среду по итогам выступления министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева в рамках правительственного часа.

По ее словам, необходимо распространить программу реновации пятиэтажек на всю страну.

«По сути, у нас на подходе за аварийным жильем пятиэтажки. [Надо] выработать правила, принять законы, сделать этот процесс экономически выгодным для инвесторов. Без инвесторов никаких государственных средств не хватит», — подчеркнула спикер СФ.

Цитаты по «ТАСС».

В той же Москве реновация крайне неоднородна. Где-то строят очень быстро. А где-то до сих пор раскатанная площадка, которая после каждого ливня становится болотом:

Впрочем, конкретно под этой — метро неглубокого залегания. Поэтому хорошо, что не спешат.

Но будет ли эффективная застройка по всей стране? Страна-то большая.