Прокуратура пресекла почти 5 тыс. фактов нарушения запрета на проверки бизнеса

Прокуроры пресекли почти 5 тыс. фактов нарушения запрета на проверки бизнеса, который был введен из-за пандемии коронавируса.

«Пресечено свыше 4,8 тыс. фактов нарушения моратория на проведение проверок контролирующими органами», — пишет ТАСС по сообщению пресс-службы Генпрокуратуры.

Кроме того, по результатам прокурорского вмешательства восстановлены права 6,1 тыс. предпринимателей на получение мер государственной поддержки, погашена просроченная задолженность по исполненным контрактам на сумму более 5,4 млрд рублей. Прокуратура считает принципиальным противодействие неправомерному давлению на бизнес в условиях пандемии.

По протестам прокуроров в Республике Бурятия, Красноярском крае, Тамбовской области и других регионах отменено 22 незаконных распоряжения органов власти о приостановлении работы предприятий торговли. В Воронежской области прокурорское реагирование способствовало снижению арендной платы на рынках для более чем 500 предпринимателей.