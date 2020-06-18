Электронная жалоба в ФНС должна быть подписана только усиленной электронной подписью

ФНС рассказала о том, какой подписью подписывать электронную жалобу, отправляемую через сайт налоговой службы.

Физлица и юрлица могут письменно обжаловать решения регистрирующих органов о государственной регистрации и об отказе в государственной регистрации, а также решения вышестоящих регистрирующих органов по результатам рассмотрения жалоб на такие решения. На бумаге такая жалоба может быть представлена лично или через представителя непосредственно в регистрирующий орган либо направлена по почте. Ее также можно подать онлайн через сервис «Обратиться в ФНС России» или «Личный кабинет налогоплательщика», подписав электронной подписью.

Электронный документ, подписанный простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, который подписан собственноручно, в случаях, установленных законом.

Напомним, что в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ (п. 1, 3, 4 ст. 5) простая электронная подпись и усиленная электронная подпись применяются в разных случаях. При этом также различаются усиленная неквалифицированная и квалифицированная электронная подпись.

ФНС обращает внимание, что положения закона № 129-ФЗ не предусматривают подписание жалобы простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью. Таким образом, жалоба в форме электронного документа должна быть подписана только усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя.