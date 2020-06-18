Зарплатная минималка будет не только в виде МРОТ. Еще введут МРЧС

Общенациональным планом действий по восстановлению занятости и доходов населения и росту экономики предусмотрена такая мера, как введение в России минимального размера часовой ставки (МРЧС).

МРЧС будет применяться при привлечении работников на неполное рабочее время на срок до 3 месяцев для выполнения различных видов работ.

Цель такого нововведения — борьбы с теневой оплатой труда и защиты интересов работодателей и их работников, работающих неполное рабочее время.

Разработать норму должен Минтруд к октябрю 2020 года.

Напомним, ранее депутаты ЛДПР направили в правительство законопроект о введении нижнего порога почасовой оплаты труда для тех, кто работает по срочным договорам и неполный день.

«Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час», — говорится в проекте закона.

Каким будет размер МРЧС по предложению Минтруда, пока не известно. Время покажет...