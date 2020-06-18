ФНС против радикального смягчения валютного законодательства. Вдруг капитал утечет?

В национальный план восстановления экономики вошли несколько предложений по либерализации валютного регулирования, однако радикально ослабить контроль было бы опасно, особенно во время экономического кризиса

Об этом заявил заместитель главы ФНС Дмитрий Вольвач на вебинаре РАНХиГС при поддержке Deloitte.

«В какой-то форме этот контроль, во всяком случае на период восстановления экономики, должен быть сохранен. Иначе получится странная логика: мы вливаем огромные суммы бюджетных средств в экономику, при этом убирая стены, окна и двери, а потом думаем: куда все делось, в финансовые системы каких стран эти средства перетекли совершенно бесконтрольно и беспрепятственно и где осели», — цитирует Вольвача РБК.

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Кроме того, действующие ограничения поддерживают курс национальной валюты, добавил Вольвач. Так, устойчивость юаня «даже в пик кризиса, который в Китае наступил чуть раньше, чем у нас, в том числе была достигнута именно потому, что в Китае действует очень жесткие и серьезные меры защиты национальной валюты и национальной экономики, и эти меры обеспечены не только банковским регулированием, но и валютным контролем», привел пример Вольвач.

За последний год российское валютное законодательство уже смягчилось. В основном изменения коснулись граждан со счетами за рубежом. Так, с 1 января физлица могут без ограничений зачислять средства от нерезидентов на счета в странах — участницах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) или участницах автообмена финансовой информацией. Условия распространились на валютные операции после 1 января 2018 года.

Следующим этапом должна стать либерализация контроля за зарубежным счетами компаний, считает замглавы ФНС. По его словам, сейчас такая возможность обсуждается с замглавы Минфина Антоном Дроздовым. Но ограничения надо убирать только по счетам, прозрачным для контроля налоговиков. Судя по словам зам.главы ФНС, налоговики хотят получить право контролировать иностранные счета.

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«Если контроль за зарубежными счетами в первую очередь несет фискальную функцию, то давайте мы эту историю заберем в Налоговый кодекс, разгрузим законодательство о валютном регулировании и будем контролировать иностранные счета для целей налогового контроля — нам это совершенно комфортно и нормально. Если такой законопроект появится, мы его поддержим и примем участие в подготовке», — отметил Вольвач.